В Санкт-Петербурге произошел взрыв силового кабеля

В центре Петербурга произошло короткое замыкание силового кабеля под асфальтом. Взрыв был такой силы, что повредил часть тротуара, сообщает телеканал «Известия». Рядом оказалась семейная пара с ребёнком, они не пострадали. Утечки газа не обнаружено, перебоев с электричеством нет. Повреждённый участок улицы огородили. На месте работают специалисты «Ленэнерго».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.