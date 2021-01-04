Олбрайт пообещала США мировое лидерство благодаря президентству Байдена

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт считает, что избранный президент Джо Байден вновь сделает страну «лидирующей нацией в мире». Об этом она заявила в интервью Der Tagesspiegel.

«Я знаю Джо Байдена очень хорошо. Он тот, кто интересовался нашими отношениями с другими странами всю свою жизнь. Сенатором он работал в комитете по иностранным делам. Он знаком со многими людьми за рубежом, и я думаю, он вдохнет жизнь в наши отношения с другими нациями. Он на это способен», — сказала она.

По словам Олбрайт, Байден это сделает в качестве партнера, а не для того, чтобы доминировать над другими странами. Она подчеркнула, что США «вновь займут свое место за столом».

При этом она высказала мнение, что за четыре года своего президентства Дональд Трамп серьезно навредил трансатлантическим отношениям. Урон мог бы стать непоправимым, в случае еще одного срока республиканца в кресле главы государства, однако пока что все можно «починить».

Олбрайт также напомнила, что у США и Европы большое количество общих целей, например, в борьбе с пандемией, глобальным потеплением, а также в сфере развития торговли.

«У нас могут быть разногласия, но у нас схожая система ценностей. И мы знаем, что мы сильнее, когда сотрудничаем. Нужно найти способ, как мы бы могли, так сказать, обновить наши клятвы», — отметила политик.

В начале декабря Байден заявил, что придерживается многостороннего подхода во внешней политике, в том числе касательно России, Китая и Ирана.

1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае президентства Байдена внешняя политика США будет больше похожа на политику экс-главы государства Барака Обамы.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Нынешний глава Белого дома убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.