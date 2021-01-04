По версии ФАР Ирина Макеева признана лучшей спортсменкой 30-летия

Ирина Макеева признана лучшей̆ спортсменкой̆ 30-летия. Соответствующий диплом за заслуги женщине выдала Федерации армрестлинга России, сообщает телеканал «Известия». В этом виде спорта Макеева стала 21-кратной чемпионкой мира, 36-кратной чемпионкой Европы. Сделав успешную карьеру, спортсменка продолжает готовить юную смену чемпионов. В настоящее время Ирина Макеева — директор спортивной школы во Владикавказе.

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