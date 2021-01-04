Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию в 2021 году

Россия и Белоруссия могут подписать соглашение о перенаправлении части экспорта нефти республики из Литвы в порты России уже в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК ТВ.

«Я думаю, что это вполне возможно и в 2021 году в части объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые вырабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — вполне реальные сроки, когда можно начать (поставки — Ред.)», — заметил он.

15 декабря стало известно, что белорусское предприятие BNK (UK) Limited, дочернее по отношению к Белорусской нефтяной компании (БНК), временно приостановило экспорт нефтепродуктов в литовский порт Клайпеда.

Лишить Литву белорусского транзита президент республики Александр Лукашенко пригрозил после резких заявлений Вильнюса относительно ситуации в Белоруссии. В Литве же заявляли, что отказ Минска от использования литовских портов навредит в первую очередь самому Минску.

На встрече российской и белорусской делегаций 3 сентября обсуждалась возможность переброски белорусских нефтепотоков из Литвы в российские порты.