Прямой эфир
Мир
Украинские медики назвали заявление властей о вакцине «Спутник V» враньем
Мир
Новак заверил в реализации «Северного потока — 2» благодаря поддержке ЕС
Мир
Миротворцы РФ обезвредили в Карабахе около 19 тыс. взрывоопасных предметов
Общество
Поиски погибших моряков с судна «Онега» завершены
Мир
Олбрайт пообещала США мировое лидерство благодаря президентству Байдена
Наука
Первый беспилотный трамвай соберут в России в 2022 году
Экономика
Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию в 2021 году

Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Белоруссия могут подписать соглашение о перенаправлении части экспорта нефти республики из Литвы в порты России уже в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК ТВ.

«Никогда Беларусь не будет дружить с кем-то за счет кого-то»
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей — о втягивании страны в орбиту США и компенсации за «грязную» нефть

«Я думаю, что это вполне возможно и в 2021 году в части объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые вырабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — вполне реальные сроки, когда можно начать (поставки — Ред.)», — заметил он.

15 декабря стало известно, что белорусское предприятие BNK (UK) Limited, дочернее по отношению к Белорусской нефтяной компании (БНК), временно приостановило экспорт нефтепродуктов в литовский порт Клайпеда.

Лишить Литву белорусского транзита президент республики Александр Лукашенко пригрозил после резких заявлений Вильнюса относительно ситуации в Белоруссии. В Литве же заявляли, что отказ Минска от использования литовских портов навредит в первую очередь самому Минску.

На встрече российской и белорусской делегаций 3 сентября обсуждалась возможность переброски белорусских нефтепотоков из Литвы в российские порты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020