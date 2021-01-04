Новак заверил в реализации «Северного потока — 2» благодаря поддержке ЕС

Вице-премьер России Александр Новак считает, что «Северный поток — 2» будет завершен, в том числе благодаря поддержке стран ЕС, которые заинтересованы в проекте. На эту тему он высказался в понедельник, 4 января, в интервью телеканалу РБК.

Новак отметил, что санкции США против «Северного потока — 2» являются открытым протекционизмом, целью которого является продвижение их сжиженного природного газа (СПГ) на рынке Европы.

«Инструмент абсолютно не является конкурентным. Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта («Северного потока — 2» — Ред.), европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — сказал Новак.

Накануне норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтвердила прекращение всех мероприятий по сертификации газопровода «Северный поток – 2». Заявление сделано после принятия в США 1 января нового законодательства, по которому санкциям подвергаются компании, предоставляющие услуги по тестированию, проверке или сертификации «Северного потока – 2».

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад ищет любые предлоги, для того чтобы достичь своей глобальной цели — сдерживания России. По ее словам, одной из задач данной стратегии является остановка строительства и запуска «Северного потока – 2».

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что санкции против «Северного потока – 2» являются неприкрытой рейдерской атакой.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.