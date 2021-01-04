Прямой эфир
Мир
Украинские медики назвали заявление властей о вакцине «Спутник V» враньем
Мир
Новак заверил в реализации «Северного потока — 2» благодаря поддержке ЕС
Мир
Миротворцы РФ обезвредили в Карабахе около 19 тыс. взрывоопасных предметов
Общество
Поиски погибших моряков с судна «Онега» завершены
Мир
Олбрайт пообещала США мировое лидерство благодаря президентству Байдена
Наука
Первый беспилотный трамвай соберут в России в 2022 году
Экономика
Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию в 2021 году

Новак заверил в реализации «Северного потока — 2» благодаря поддержке ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер России Александр Новак считает, что «Северный поток — 2» будет завершен, в том числе благодаря поддержке стран ЕС, которые заинтересованы в проекте. На эту тему он высказался в понедельник, 4 января, в интервью телеканалу РБК.

Санкциям назло: когда запустят «Северный поток – 2»
Эксперты ждут окончания строительства в 2021-м, но предрекают проекту новые испытания

Новак отметил, что санкции США против «Северного потока — 2» являются открытым протекционизмом, целью которого является продвижение их сжиженного природного газа (СПГ) на рынке Европы.

«Инструмент абсолютно не является конкурентным. Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта («Северного потока — 2» — Ред.), европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — сказал Новак.

Накануне норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтвердила прекращение всех мероприятий по сертификации газопровода «Северный поток – 2». Заявление сделано после принятия в США 1 января нового законодательства, по которому санкциям подвергаются компании, предоставляющие услуги по тестированию, проверке или сертификации «Северного потока – 2».

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад ищет любые предлоги, для того чтобы достичь своей глобальной цели — сдерживания России. По ее словам, одной из задач данной стратегии является остановка строительства и запуска «Северного потока – 2».

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что санкции против «Северного потока – 2» являются неприкрытой рейдерской атакой.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020