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В России за сутки выявили 23 351 случай заболевания COVID-19

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За минувшие сутки в России зафиксировали 23 351 новый случай заболевания COVID-19. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число выявленных заболевших — в Санкт-Петербурге (3657), Москве (3591) и Московской области (1250).

За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, зафиксировано 482 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 21 154 человека.

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Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 260 138 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 988 летальных исходов, выздоровело 2 640 036 человек.

На прошлой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 800 тыс. жителей страны уже сделали прививку от коронавируса.

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге и представитель организации в России Мелита Вуйнович 2 января отметили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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