Прокуроры добились выплат врачам почти на 2 млрд рублей

Прокуроры за время пандемии коронавируса добились выплаты задержанных или не начисленных медицинским работникам на общую сумму почти 2 млрд рублей. Об этом в понедельник, 4 января, ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«Благодаря вмешательству прокуроров медработникам произведены стимулирующие выплаты на сумму 1,9 млрд рублей», — рассказали в ГП.

Таким образом была обеспечена защита трудовых прав около 74 тыс. медицинских работников, добавили в ведомстве.

Наибольший объем выплат , как отмечается, благодаря прокурорскому вмешательству был выплачен в Приволжском федеральном округе.

«По требованиям прокуроров 6,9 тыс. лиц привлечено к административной ответственности, 13,3 тыс. — к дисциплинарной ответственности», — подчеркивает ведомство.

Весной президент России Владимир Путин распорядился выплатить медикам, которые работали с пациентами с коронавирусом, специальную федеральную надбавку в период с апреля по июнь. Для врачей размер выплаты составил 80 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей, для врачей скорой помощи — 50 тыс. рублей, а для фельдшеров, медсестер и водителей — 25 тыс. рублей.

Позже президент продлил это распоряжение о выплатах на июль и август, а после — и на сентябрь.

До конца зимы медикам направят еще более 52 млрд рублей, сообщил в конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин. Это выплаты на декабрь, январь и февраль.

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