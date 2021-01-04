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В Узбекистане начали выдавать ID-карты взамен внутренних паспортов

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В Узбекистане с понедельник, 4 января, начали выдачу национальных ID-карт взамен внутренних биометрических паспортов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

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«Выдача ID-карт в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство его владельца, началась по всему Узбекистану с 4 января, первого рабочего дня 2021 года» — сказал собеседник агентства.

По информации министерства, до 31 декабря 2022 года ID-карты будут выдаваться в первую очередь лицам, достигшим 16-летнего возраста, а также при утере паспорта, окончании срока его действия, желании сменить имя, фамилию или национальность. С 1 января 2023 года обмен внутренних биометрических паспортов на ID-карты станет обязательным.

Выдаваться карты будут сроком на 10 лет и действовать только на территории Узбекистана, уточнили в МВД. Замена документов будет проходить до 1 января 2030 года.

С 1 января 2021 года выезд за рубеж разрешен только по заграничным биопаспортам.

Первоначально внедрение национальных ID-карт в Узбекистане предполагалось начать в июле 2018 года. Однако по предложению МВД страны и профильных министерств и ведомств было решено отложить этот процесс из-за активного внедрения заграничных биопаспортов для граждан страны.

27 ноября в МВД России заявили, что планируют совместно с Минцифры России и правительством Москвы ввести электронный паспорт в пилотном проекте в столице до 1 декабря 2021 года, с последующим его распространением на всю территорию страны.

Ранее, 8 ноября, генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук рассказал, что ведутся активные дискуссии о введении электронного паспорта — ID-карточки.

Ранее, в июле 2019 года, российские власти допускали переход на электронные паспорта в 2022 году. Сообщалось, что идеальным электронным паспортом может быть мобильное приложение, которое надежно защитит данные россиян благодаря российской криптографии и отечественному стандарту.

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