Инфекционист назвала сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире

Ситуация с коронавирусом в мире может быть улучшена к середине 2022 года при условии вакцинации населения и разработки эффективного противовирусного препарата. Об этом в понедельник, 4 января, в беседе с «РИА Новости» заявила бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

По мнению специалиста, при соблюдении этих условий «коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас».

«В ближайшие года 2–2,5 переломим эту ситуацию (с коронавирусом. — Ред.) в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация», — сказала она.

Днем ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о росте числа случаев COVID-19 в мире до 83 млн человек.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и России вакциной от инфекции.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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