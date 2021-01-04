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Инфекционист назвала сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире

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Ситуация с коронавирусом в мире может быть улучшена к середине 2022 года при условии вакцинации населения и разработки эффективного противовирусного препарата. Об этом в понедельник, 4 января, в беседе с «РИА Новости» заявила бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

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По мнению специалиста, при соблюдении этих условий «коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас».

«В ближайшие года 2–2,5 переломим эту ситуацию (с коронавирусом. — Ред.) в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация», — сказала она.

Днем ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о росте числа случаев COVID-19 в мире до 83 млн человек.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и России вакциной от инфекции.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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