Около 3 тыс. жителей поселка в Якутии остались без света из-за аварии

Поселок Беркакит в Якутии с население около 3 тыс. человек остался без электроснабжения в результате аварии. Об этом в понедельник, 4 января, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики.

Сбой был зафиксирован в 7.57 (01.57 мск), его причина выясняется. Аварийная бригада проводит обход высоковольтной линии электропередачи, отметили в ведомстве.

В республиканском министерстве уточнили, что в котельных запущены резервные источники питания.

Отмечается, что спустя почти два часа после отключения было восстановлено энергоснабжение социально-значимых объектов.

Ранее, 3 января, сообщалось, что в Псковской области из-за сильного снегопада без электричества остаются 6,4 тыс. человек.