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Генсек ООН осудил нападения исламистов на мирных жителей в Нигере

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки исламистов на северо-западе Нигера, в результате которых погибли не менее 100 человек. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гутерриш также выразил надежду, что власти Нигера приложат все усилия, чтобы привлечь преступников к ответственности

«Генеральный секретарь решительно осуждает вчерашние атаки на поселки Чома-Бангоу и Зарумадарейе в районе Тиллабери в Нигере, которые были совершены неизвестными вооруженными людьми», — цитирует заявление ТАСС.

О нападениях боевиков на деревни Чома-Бангоу и Зарумадарейе на северо-западе Нигера стало известно ранее в воскресенье, 3 января. Атаки произошли накануне.

Как заявил глава коммуны Тондикивинди Алму Хассане, в Чома-Бангоу убиты 70 человек, в Зарумадарейе — 30. Еще 25 человек получили тяжелые ранения и находятся в больнице.

Нападения произошли в день объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов. По их итогам лидирует бывший глава министерства иностранных дел, а затем министр внутренних дел и безопасности Нигера Мохамед Базум. Результаты должен подтвердить Конституционный суд Нигера.

Первый тур президентских и парламентских выборов в Нигере состоялся 27 декабря 2020 года. На пост президента претендовали 30 кандидатов от разных политических партий.

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