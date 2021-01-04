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В Минусинске в результате пожара в доме погибли три человека

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На юге Красноярского края в городе Минусинске в ночь на понедельник, 4 января, загорелся одноэтажный дом. В результате погибли три человека. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Возгорание произошло по адресу ул. Ачинская, д. 52. В ходе тушения пожарные обнаружили тела трех человек.

Пожар ликвидирован, его площадь составила 54 кв.м.

По предварительным данным причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.

3 января произошел пожар в здании автосервиса в Омске на площади 350 кв. м.

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