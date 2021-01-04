Власти Японии изучают возможность введения режима ЧС из-за пандемии

Власти Японии приступили к рассмотрению возможности ввести режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга в понедельник, 4 января.

Он также заявил о намерении властей до 20 февраля приступить к вакцинации населения. Правительство уже ведет подготовку к возможности начать вакцинацию, пишет агентство Kyodo.

2 января сообщалось, что власти токийской префектуры собираются призвать правительство Японии ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за повышения темпов распространения в стране COVID-19.

31 декабря министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил что кабмин Японии может объявить режим ЧС, если стремительный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией не удастся взять под контроль.

Ситуация с COVID-19 в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись.

По данным портала Worldometer на 4 января, в Японии зафиксировано более 240,9 тыс. случаев коронавируса. С начала пандемии скончалось 3548 пациентов с выявленным COVID-19, выздоровело около 198,4 человек.