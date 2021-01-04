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Спасатели в Приморье сняли с горы раненую туристку

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Сотрудник МЧС эвакуировали с горы Ливадийской в Шкотовском районе Приморского края женщину с травмой ноги, которая самостоятельно не могла передвигаться. Вместе с мужем пострадавшая дожидалась помощи в лесу, где они смогли развести костер. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Отмечается, что вызов спасателям поступил в 19.00 (12.00 мск) воскресенья, а уже два часа спустя отряд спасателей начал восхождение в гору, чтобы найти туристов.

Обнаружив пострадавшую, спасатели оказали ей первую помощь и закрепив на специальных носилках, приступили к спуску. К 6.00 понедельника (23.00 воскресенья мск) спасатели доставили 30-летнюю женщину в село Лукьяновка, где ее ждали родственники, которые доставили ее в больницу.

2 января сообщалось, что в Абхазии спасли 52-летнего туриста из Москвы, который отправился в горы и заблудился.

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