Прямой эфир
Мир
В ВОЗ заявили о росте числа случаев COVID-19 в мире до 83 млн человек
Мир
Лидер республиканцев в конгрессе поддержал попытки оспорить избрание Байдена
Мир
Власти Японии изучают возможность введения режима ЧС из-за пандемии
Мир
Мужчина в Нью-Йорке избил палкой несколько прохожих
Мир
США решили оставить авианосец Nimitz в районе Персидского залива
Общество
Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 впервые вышел на полную мощность
Мир
Оппозиция Британии потребовала ввести национальный карантин в течение 24 часов

Мужчина в Нью-Йорке избил палкой несколько прохожих

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина с дубинкой набросился на ожидающих поезда людей в нью-йоркском метро, а затем продолжил избиение прохожих на улице. Об этом сообщила газета New York Post в воскресенье, 3 января.

Инцидент произошел около 18:35 (02:35 понедельника по московскому времени) в районе Трайбека. В совершении нападения подозревается 43-летний Брайан Томпсон. Его задержали менее чем через час в Челси, когда преступник на угнанной машине врезался в среднюю часть Вест-Сайдского шоссе.

По информации таблоида, всего пострадали 10 человек. Среди них избит до потери сознания был доставлявший еду курьер, а также травмы получили пытавшийся защитить свою девушку первокурсник Фордхэмского университета, таксист и защищавший жену и маленьких дочерей турист из Техаса.

«Это одно из худших переживаний в моей жизни — ничего подобного со мной еще не случалось», — рассказал изданию 57-летний курьер Шериф Олеба.

Помимо нападений на прохожих Томпсона подозревают в угоне двух автомобилей и нескольких ДТП.

27 декабря модель Анна Лесун, победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2012», рассказала, что в Нью-Йорке в районе Сохо на Западном Бродвее на нее напал неизвестный мужчина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020