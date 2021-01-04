Мужчина в Нью-Йорке избил палкой несколько прохожих

Мужчина с дубинкой набросился на ожидающих поезда людей в нью-йоркском метро, а затем продолжил избиение прохожих на улице. Об этом сообщила газета New York Post в воскресенье, 3 января.

Инцидент произошел около 18:35 (02:35 понедельника по московскому времени) в районе Трайбека. В совершении нападения подозревается 43-летний Брайан Томпсон. Его задержали менее чем через час в Челси, когда преступник на угнанной машине врезался в среднюю часть Вест-Сайдского шоссе.

По информации таблоида, всего пострадали 10 человек. Среди них избит до потери сознания был доставлявший еду курьер, а также травмы получили пытавшийся защитить свою девушку первокурсник Фордхэмского университета, таксист и защищавший жену и маленьких дочерей турист из Техаса.

«Это одно из худших переживаний в моей жизни — ничего подобного со мной еще не случалось», — рассказал изданию 57-летний курьер Шериф Олеба.

Помимо нападений на прохожих Томпсона подозревают в угоне двух автомобилей и нескольких ДТП.

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