Байден пообещал объединиться с Пелоси для решения проблем США 

Избранный президент США Джозеф Байден в воскресенье, 3 января, в своем заявлении подчеркнул, что будет всесторонне сотрудничать с Нэнси Пелоси, которую вновь избрали спикером палаты представителей.

«С помощью лидерских качеств спикера Пелоси мы объединимся, чтобы уничтожить продолжающуюся пандемию, бороться с экзистенциальной угрозой климатических изменений, придать больше равенства и справедливости нашему обществу и отстроить нашу экономику лучше, чем раньше», — приводит «РИА Новости» слова Байдена.

Он также пообещал работать с представителями как Демократической, так и Республиканской партий в конгрессе США.

Ранее в воскресенье Нэнси Пелоси была переизбрана спикером палаты представителей США. Представительница Демократической партии получила поддержку большинства конгрессменов и одержала верх над соперником от республиканцев Кевином Маккарти.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что новый состав конгресса США, избранный на ноябрьских выборах, приступил к работе.

Согласно результатам прошедших выборов в конгресс, в нижнюю палату американского законодательного органа были избраны 222 представителя Демократической партии и 211 республиканцев. Судьба двух мест до сих пор не решена. В частности, под вопросом оказалось место от одного из округов штата Луизиана, так как победивший там республиканец Люк Летлоу умер от коронавируса.