В США рассматривают вариант уменьшения вдвое дозы вакцины Moderna при вакцинации населения

Правительство Соединенных Штатов рассматривает возможность предоставлять некоторой части населения половину дозы вакцины от коронавируса Moderna, чтобы ускорить прививочную кампанию в стране в целом. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил руководитель федеральной программы вакцинации Монсеф Слауи в эфире телеканала CBS.

По его словам, сейчас власти США ведут переговоры с компанией Moderna и управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) по этому вопросу.

«Мы знаем, что сокращение в два раза дозы вакцины Moderna, вводимой людям в возрасте от 18 до 55 лет в два этапа, позволит достичь цели иммунизации вдвое большего числа людей теми запасами препарата, которыми мы располагаем», — сказал Слауи.

Он добавил, что уверен в том, что половинная доза вакцины «вызывает иммунный ответ, идентичный полной дозе».

При этом Слауи отметил, что сокращение дозы вакцины Moderna наполовину является «более ответственным подходом, который будет основан на фактах и данных».

Накануне Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что по состоянию на утро субботы в стране первые дозы вакцины Pfizer и Moderna получили 4 млн 225 тыс. 756 человек, по стране распределено 13 млн 71 тыс. 925 доз.

Это значительно ниже целевых показателей. Власти ранее заявляли, что планируют до конца 2020 года вакцинировать 20 млн человек.

Накануне Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что по состоянию на утро субботы в стране первые дозы вакцины Pfizer и Moderna получили 4 млн 225 тыс. 756 человек, по стране распределено 13 млн 71 тыс. 925 доз.

Это значительно ниже целевых показателей. Власти ранее заявляли, что планируют до конца 2020 года вакцинировать 20 млн человек.

31 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны в начале 2021 года обеспечат всё население страны вакциной от COVID-19, после чего начнут массовые поставки вакцины в другие страны.