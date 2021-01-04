Более 30 человек задержаны за стрельбу в новогоднюю ночь в Ливане. Об этом сообщило МВД страны в заявлении от воскресенья, 3 января.

Отмечается, что ряд граждан проигнорировали закон и предупреждения службы внутренней безопасности и открыли стрельбу в воздух. Всего было задержано 34 человека.

Также в заявлении сказано, что установить личности стрелявших удалось благодаря сообщениях сознательных граждан на горячую линию. Также в службе уточнили, что имеют неопровержимые доказательства действий нарушителей.

1 января сообщалось, что не менее четырех ливанских самолетов получили повреждения из-за беспорядочной стрельбы в воздух в ливанской столице Бейрут по случаю Нового года.