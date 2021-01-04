Лесные пожары угрожают двум австралийским городам

Лесные пожары угрожают двум городам на западе Австралии. Один из очагов приблизился к мусорной свалке, есть вероятность, что в этом районе начнут распространяться ядовитые газы, передает телеканал «Известия». В нескольких пригородах объявили эвакуацию. Из-за распространения огня закрыта часть крупного шоссе. Пламя уничтожило около 70 га. Из-за пожара тысячи домов остались без света.

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