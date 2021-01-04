Во время похорон в Индии погибли 23 человека

В Мураднагаре на церемонии похорон погибли 23 человека. В крематории после дождя обрушилась крыша, передает телеканал «Известия». Спасателям удалось вытащить из-под завалов около 40 человек, некоторые госпитализированы. Под обломками здания еще могут находиться люди, спецоперация продолжается. Глава штата Уттар-Прадеш обещал помочь семьям погибших. Родственники получат выплату в $2,7 тыс.

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