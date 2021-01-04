Мероприятия по инаугурации Байдена пройдут при социальном дистанцировании

Мероприятия в день инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена 20 января будут проходить при социальном дистанцировании. Об этом сообщил комитет по инаугурации в конгрессе США в воскресенье, 3 января.

Отмечается, что в традиционном проходе войск будут участвовать все рода вооруженных сил, но военнослужащие будут соблюдать дистанцию. При этом гражданский парад будет проходить в виртуальном формате по всей стране.

Кроме того, на саму инаугурацию будут приглашены лишь 435 членов конгресса, каждый из которых сможет привести лишь одного гостя, пишет «РИА Новости».

Ранее, 22 декабря, стало известно, что сторонники Трампа проведут альтернативную виртуальную инаугурацию для действующего американского лидера. Она пройдет в день вступления в должность избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена — 20 января.

15 декабря Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Нынешний глава Белого дома убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.