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В США назвали вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории

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Заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер считает версию об утечки коронавируса нового типа из китайской лаборатории в Ухане наиболее убедительной. Об этом в воскресенье, 3 января, он рассказал во время Zoom-конференции, которая была связана с подготовкой группы экспертов Всемирной организации здравоохранения к вылету в Ухань для выяснения причин пандемии коронавируса.

«Появляется все больше свидетельств того, что наиболее вероятным источником вируса является лаборатория», — приводит его слова сообщила Daily Mail. По словам Поттинджера, вирус мог вырваться за пределы секретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя в результате ЧП.

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«Даже представители истеблишмента в Пекине открыто отвергли историю с рынком», — добавил заместитель советника американского лидера.

2 января глава МИД Китая Ван И заявил, что проведенные в последнее время исследования подтверждают, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру.

Министр подчеркнул, что Китай стал первой страной, которая сообщила о случаях заражения коронавирусом, и в кратчайшие сроки принял экстренные меры по контролю и предотвращению распространения инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в том, что источником вируса SARS-CoV-2 была лаборатория в китайском городе Ухане. После американский президент неоднократно обращался к спецслужбам США с просьбой выяснить, был ли вирус искусственно создан в одной из китайских лабораторий.

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