Лидер республиканцев в Конгрессе поддержал попытки оспорить избрание Байдена

Кевин Маккарти, возглавляющий республиканское меньшинство в палате представителей Конгресса США, поддержал попытки своих однопартийцев оспорить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в стране.

«Я думаю, этo прaвильно, чтoбы у нaс были oбсуждения. Как вы видитe сейчас, сeнаторы будут вoзражать, пaлата прeдставителей будeт вoзражать — как инaче мoжно рeшить прoблемы с выбoрами?» — заявил Мaккарти издaнию The Hill.

Ранее, 2 января, о своем намерении выступить против утверждения итогов голосования выборщиков конгрессом США 6 января объявили 11 сенаторов-республиканцев.

Семеро действующих и четверо избранных членов сената США выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в местных заксобраниях для заверения скорректированных итогов выборов.

По их словам, они намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов. В числе подписантов сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие.

31 декабря сообщалось, что на такой шаг готовы пойти 140 республиканцев в палате представителей и несколько в сенате. Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Джош Холи также намерен на этом заседании выступить против итогов голосования выборщиков.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал сенаторов-республиканцев бороться за оспаривание итогов выборов главы государства.

В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Нынешний хозяин Белого дома убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

15 декабря избранный президент США Джо Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. За кандидата от демократов проголосовали 306 выборщиков, Трамп получил 232 голоса.