Российский историк назвал незаконными территориальные претензии Эстонии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал незаконной и ничем не обоснованной претензию Эстонии на ряд российских территорий, которую недавно выдвинул спикер парламента балтийской республики Хенн Пыллуаас.

Шаповалов отметил, что территория о которой шла речь, является исконно российской, подтвержденной международным правом, передает RT.

«Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, конечно, не существует», — подчеркнул историк.

По его словам, данные претензии должны получить осуждение не только со стороны Москвы, но и со стороны международного сообщества.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил «Известиям», что территориальные претензии Эстонии к России — абсолютно бесперспективный ход, который будет отравлять отношения Таллина и Москвы.

Пыллуаас ранее зaявил, что Тaртуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», якобы действует и поныне.

Он напомнил, что в фeврале 2020 года исполнилoсь 100 лет с момeнта заключeния сoглашения, согласно которому Совeтская Рoссия стала пeрвым в мирe гoсударством, признавшим незaвисимость Эстонии. Также документ устанавливал линию границы между двумя странами.

В феврале 2020 года Пыллуаас делал подобные заявления и призывал Москву вернуть «аннексированные территории». Тогда президент республики Керсти Кальюлайд напомнила, что Эстония стала членом НАТО при условии отказа от территориальных претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны.

В МИД России в ноябре 2019 года напомнили, что документ стал частью истории, поэтому притязания Эстонии не обсуждаются. В Кремле заявления Таллина сочли неприемлемыми.