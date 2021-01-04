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Появилось видео вырывающегося из-под земли пламени в Петербурге
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Появилось видео вырывающегося из-под земли пламени в Петербурге

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Появилось видео инцидента с пламенем, которое внезапно вырвалось из-под земли на Садовой улице в Санкт-Петербурге и напугало очевидцев. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ в понедельник, 4 января.

На видео видно, как происходит вспышка, в этот момент на тротуаре находится ребенок. После вспышки пешеходы настороженно отходят в сторону. Очевидцы рассказали, что слышали звуки хлопков и видели языки пламени.

Как пояснили в «Ленэнерго», предварительной причиной инцидента является короткое замыкание, возникшее в силовом кабеле. Специалисты «Петербурггаза» прибыли на место происшествия, однако утечки газа не зафиксировали.

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