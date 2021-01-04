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Армия Сирии взяла под контроль шоссе после нападения на автобусы

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Армия Сирии восстановили контроль над шоссе Саламия — Атрая в провинции Хама, где в воскресенье, 3 января, террористы совершили нападение на три пассажирских автобуса. Об этом сообщил телеканалу Suria TV губернатор Хамы Тарек Крейшати.

По его словам, военнослужащие контролируют шоссе и обеспечивают безопасный проезд по нему автотранспорта.

Новостной портал «Аль-Масдар» ранее передал, что вооруженную вылазку предприняла действующая в этом районе банда, входящая в состав экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Военные САР, прибывшие на место, преследуют боевиков, отступивших в пустыню. Очевидцы сообщили о сильной перестрелке, которая шла в районе Вади-Узейб между солдатами и террористами.

Атака боевиков произошла на трассе Саламия–Ракка в районе поселения Вади Узейб. Бой с террористами привел к блокировке трассы.

Губернатор отметил, что девять мирных жителей погибли, еще четверо получили ранения. Пострадавших госпитализировали, они доставлены в госпиталь города Саламия.

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