В Белоруссии впервые утвердят целевой план развития страны на год

Правительство Белоруссии заложило рост ВВП в 2021 году в размере 1,8% и в ближайшее время утвердит целевой план развития страны на год. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1» в воскресенье, 3 января.

Он подчеркнул, что рост ВВП на 1,8% — амбициозная задача, Амбициозная, «но пока есть уверенность в том, что этот показатель достижим».

«Правительство в ближайшее время утвердит целевой план развития страны на год, там будет более подробно расписан инструментарий, как будет достигаться эта цифра», — отметил Головченко.

Касаясь итогов ушедшего года, Головченко отметил, что в 2020 году у Белоруссии «был очень плодотворный и конструктивный диалог с Российской Федерацией, одним из ключевых партнеров в торгово-экономической сфере».

«Мы заключили несколько выгодных для страны соглашений, это касается изменений условий кредита на строительство АЭС, формирования цен на энергоносители, беспрепятственного доступа белорусских предприятий к российскому рынку», — перечислил премьер.

По словам главы правительства, республика вступает в 2021 год «со стабильной ситуацией в банковской сфере, с золотовалютными резервами страны, нет никаких опасений за работу предприятий».

Ранее, 31 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к гражданам страны в ночь на 1 января призвал сделать 2021 год в республике годом народного единства.