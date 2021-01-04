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Судебные приставы за год нашли и арестовали более 4,6 тыс. машин должников

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Более 4,6 тыс. автомобилей должников были найдены и арестованы в счет погашения долгов за 11 месяцев 2020 года. Об в понедельник, 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что всего в январе — ноябре в розыске числилось 43,1 тыс. машин в рамках различных исполнительных производств о взыскании задолженностей.

По информации ФССП, из этого числа свыше 2,1 тыс. автомобилей принадлежит должникам по алиментам.

«За отчетный период разыскано 7,6 тыс. автомобилей, на 4,6 тыс. из них наложен арест», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что у алиментщиков было найдено 366 машин, 184 из них арестованы.

Ранее, 3 января, сообщалось, что судебные приставы взыскали с россиян за 11 месяцев 2020 года почти 13 млрд рублей за штрафы Госавтоинспекции.

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