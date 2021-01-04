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Власти Чехии планируют привить от COVID-19 60% взрослого населения

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Правительство Чехии намерено провести вакцинацию от коронавируса 60% взрослого населения страны, то есть около 5 млн человек. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

По его словам, ожидается, что эта цифра будет достигнута до конца третьего квартала 2021 года, передает «РИА Новости».

Бабиш напомнил, что сделал прививку от коронавируса одним из первых в стране. Он добавил, что президент Чехии Милош Земан планирует пройти вакцинацию во второй половине января.

К середине января, как сказал премьер, должна завершиться вакцинация медработников и представителей стратегических инфраструктур (пожарные, военнослужащие, работники АЭС), после чего придет черед пожилых людей в возрасте от 80 лет и старше. Затем, с 1 февраля, начнется регистрация всех желающих пройти вакцинацию. Но поначалу будет отдано предпочтение людям в возрасте от 60 лет и старше, а также тем, кто имеет серьезные заболевания.

Как сообщил премьер, в январе к ранее полученным примерно 30 тысячам доз вакцины фирм Pfizer и BioNTech в Чехию должны прийти 326 тысяч доз этой же вакцины. В целом республика заказала 15,9 млн доз вакцин (население Чехии составляет около 10,7 миллиона человек) фирм Pfizer и BioNTech и фирмы AstraZeneca.

Правительство Чехии с 27 декабря ввело в стране комендантский час. Чрезвычайное положение в стране действует до 22 января. Власти страны решили усилить санитарно-ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19.

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