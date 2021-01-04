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В Калининграде полиция и волонтеры разыскивают сбежавшую из дома девочку

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В Калининграде полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» ведут поиски 11-летней девочки, которая после ссоры с мамой в воскресенье, 3 января, сбежала из дома на улице Береговой через окно. Об этом сообщает Nation News.

Школьница была одета в серую куртку с капюшоном, серые брюки и черно-розовые кроссовки. Перед побегом она опустошила копилку и взяла с собой 2 тыс. рублей. По словам мамы ребенка, дочь выпрыгнула в окно первого этажа и скрылась в неизвестном направлении.

Как утверждает женщина, девочка раньше никогда не сбегала из дома. Семья характеризуется как благополучная. Всех, кто видел беглянку или располагает информацией о ее местонахождении, просят обратиться в дежурную часть.

2 января полиция в Иваново объявила о поисках 13-летней девочки, которая ушла из дома 31 декабря и до сих пор не вернулась.

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