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В Лондоне суд огласит решение по делу об экстрадиции Ассанжа в США

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Лондонский суд вынесет в понедельник, 4 января, решение по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции Великобритании.

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По информации агентства, вердикт огласит судья Ванесса Барайтсер. Именно она председательствовала на рассмотрении этого дела в прошлом году: в феврале в Королевском суде Вулиджа на юго-востоке Лондона и в сентябре-октябре в столичном Центральном уголовном суде Олд-Бейли.

Перед судьей стоит задача решить, соответствует ли запрос властей США действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции.

Если запрос Вашингтона будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна предоставить глава МВД Великобритании Прити Пател. Однако даже в этом случае у адвокатов Ассанжа останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека. Сторона обвинения также сможет подать апелляцию, если в экстрадиции ей будет отказано. Таким образом, вне зависимости от решения Барайтсер точка в деле поставлена не будет, а его рассмотрение может занять еще несколько лет.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен после того, как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Вашингтона и Лондона в отношении создателя WikiLeaks апофеозом лжи и логикой двойных стандартов.

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