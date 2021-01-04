В Лондоне суд огласит решение по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Лондонский суд вынесет в понедельник, 4 января, решение по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции Великобритании.

По информации агентства, вердикт огласит судья Ванесса Барайтсер. Именно она председательствовала на рассмотрении этого дела в прошлом году: в феврале в Королевском суде Вулиджа на юго-востоке Лондона и в сентябре-октябре в столичном Центральном уголовном суде Олд-Бейли.

Перед судьей стоит задача решить, соответствует ли запрос властей США действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции.

Если запрос Вашингтона будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна предоставить глава МВД Великобритании Прити Пател. Однако даже в этом случае у адвокатов Ассанжа останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека. Сторона обвинения также сможет подать апелляцию, если в экстрадиции ей будет отказано. Таким образом, вне зависимости от решения Барайтсер точка в деле поставлена не будет, а его рассмотрение может занять еще несколько лет.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен после того, как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Вашингтона и Лондона в отношении создателя WikiLeaks апофеозом лжи и логикой двойных стандартов.