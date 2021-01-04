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Здание автосервиса загорелось в Омске на площади 350 кв. м

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Пожар начался в здании автосервиса в Омске на площади 350 кв. м. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Новосортировочной, 27 поступила пожарным в 21:41 мск.

К ликвидации горения привлечены 76 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 55 человек и 13 единиц техники.

Отмечается, что к 23:45 мск пожар был локализован на площади 370 кв. м.

Ранее 3 января сообщалось, что склад загорелся на площади 1 тыс. кв. м в городе Ачинске Красноярского края.

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