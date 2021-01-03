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Пастора застрелили в церкви в Техасе

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Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате стрельбы в одной из церквей в городе Уайнона, штат Техас, в воскресенье, 3 января, сообщает ABC со ссылкой на местных властей.

Отмечается, что в церкви прятался мужчина, который вступил в конфликт с пастором.

Преступник отобрал оружие у священника, после чего застрелил его, а также открыл огонь по прихожанам.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Губернатор Техаса Грег Эббот выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил правоохранителей.

Ранее, 27 декабря, один человек погиб и еще пятеро пострадали при стрельбе во время съемки музыкального клипа в американском городе Линн, штат Массачусетс.

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