Эпидемиолог заявила об опасности нового штамма коронавируса для детей

«Британский» штамм коронавируса оказался более заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет, чем прежний SARS-CoV-2. Об этом сообщила в воскресенье, 3 января,старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

По ее словам, из-за повышенной заразности среди детей и подростков новый штамм коронавируса также может быстрее перейти к взрослым, что приведет к ускоренному распространению заболевания и росту смертей.

«Все факты говорят об одном — нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Великобритании. Допустить распространение этого штамма — это не вариант. Нам нужно закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу [вируса]», — написала Гурдасани в Twitter.



По ее данным, коэффициент распространения нового генетического варианта коронавируса (Rt) примерно в 1,74 раза выше, чем в случае с прежним SARS-CoV-2. Этот параметр показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до изоляции.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.

По данным портала Worldometer на 3 января, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 140 099, умерли 4 957 человек, выздоровели 9 989 пациентов.