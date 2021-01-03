Повстанцы в ЦАР захватили город Бангасу на юге страны

Повстанческие отряды в Центральноафриканской республике (ЦАР) в воскресенье, 3 января, захватили город Бангасу на юге страны. Об этом сообщает агентство France Presse в воскресенье, 3 января.

Как рассказал глава регионального отделения многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Рузвель Пьер Луи правительственные войска «покинули свои позиции».

«Повстанцы контролируют город. Они везде», — добавил он.

Согласно сообщению в Twitter МИНУСКА, атака на город Бангасу началась в воскресенье утром.

«Миротворцы МИНУСКА успешно защищают население, в городе ведется усиленное патрулирование», — говорится в сообщении миссии.

Официальные власти ЦАР 19 декабря сообщили, что отряды экс-президента Франсуа Бозизе и примкнувшие к ним оппозиционные группировки (общее название – «Коалиция патриотов за перемены», CPC) подняли восстание на юго-востоке страны и движутся к ее столице. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена.

В качестве ответной меры власти ЦАР запросили помощи у России, сюда были отправлены дополнительно 300 инструкторов. В свою очередь ООН сообщила, что две роты миротворцев ООН, а также два вертолета будут переброшены из Южного Судана в Центральноафриканскую Республику на фоне кризиса в стране.