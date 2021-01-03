Глава дипломатии ЕС назвал убийства в Нигере «варварскими действиями»

Нападения в Нигере, в результате которых погибли по меньше мере 100 человек, не ослабляют решимость Евросоюза в борьбе с терроризмом. Об этом заявил в воскресенье, 3 января, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«В результате нескольких нападений в Нигере погибли около 100 человек. Эти варварские действия не сорвут начавшийся процесс мирного и демократического перехода. Они также не ослабляют нашу решимость неустанно бороться с терроризмом», — говорится в сообщении Борреля в Twitter.

О нападении боевиков на две деревни на северо-западе Нигера стало известно ранее в воскресенье. Они произошли в Чома-Бангоу и в Зарумадарейе 2 января.

Как заявил глава коммуны Тондикивинди Алму Хассане, в Чома-Бангоу убиты 70 человек, в Зарумадарейе — 30. Еще 25 человек получили тяжелые ранения и находятся в больнице.

Нападения произошли в день объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов. По их итогам лидирует бывший глава министерства иностранных дел, а затем министр внутренних дел и безопасности Нигера Мохамед Базум. Результаты должен подтвердить конституционный суд Нигера.

Первый тур президентских и парламентских выборов в Нигере состоялся 27 декабря 2020 года. На пост президента претендовали 30 кандидатов от разных политических партий.