Помпео сравнил снижение расходов на оборону со сговором с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео предостерег от сокращения в будущем расходов страны на оборону и сравнил подобный вариант со сговором с Россией. Об этом глава американского госдепа написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 3 января.

По его словам, действующий президент США Дональд Трамп восстановил мощь американских вооруженных сил, предоставив им достаточно ресурсов для противостояния противникам. Он также выразил мнение, что российская армия якобы не может соперничать с огневой мощью США.

«Сократить расходы на оборону? Это было бы равносильно сговору с Россией», — заключил глава внешнеполитического ведомства.

2 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента страны Дональда Трампа. За принятый документ проголосовали более двух третей членов верхней палаты конгресса США.

Дональд Трамп отказался подписать оборонный бюджет, назвав его его «подарком» России и Китаю, и наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса документ.

Основные претензии главы государства касались переименования военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мер, которые вводят ответственность социальных сетей и СМИ за публикуемый ими контент.

29 декабря палата представителей конгресса США преодолела вето, наложенное президентом страны Дональдом Трампом на оборонный бюджет в размере $740 млрд.

28 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики с $600 до $2 тыс.

Выплаты в размере $600 были предусмотрены проектом бюджета на 2021 финансовый год, который начался 1 октября. 28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета. Он включает пакет экономической помощи в размере $900 млрд.