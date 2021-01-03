Конгресс США нового созыва приступил к работе

В воскресенье новый состав конгресса США, избранный на ноябрьских выборах, приступил к работе. Об этом 3 января сообщает Time.

Конгресс нового, 117-го по счету созыва, приступил к работе в условиях, когда контроль над сенатом еще не определен. Сессию провели палата представителей и сенат.

Согласно результатам прошедших выборов в конгресс, в нижнюю палату американского законодательного органа были избраны 222 представителя Демократической партии и 211 республиканцев. Судьба двух мест до сих пор не решена. В частности, под вопросом оказалось место от одного из округов штата Луизиана, так как победивший там республиканец Люк Летлоу умер от коронавируса.

Ожидается, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси будет переизбрана на новый двухлетний срок.

Как уточняет издание, республиканец Митч Макконнелл может потерять место лидера большинства в сенате по результатам довыборов сразу в двух округах Джорджии 5 января. Если демократы победят в обоих округах, счет по сенаторам станет 50:50, и будущая вице-президент Камала Харрис в качестве председателя сената сможет голосовать за демократов при равном распределении голосов.

Как ожидается, часть республиканцев в обеих палатах выскажет возражения против утверждения избранного президента США Джо Байдена.

Демократы в свою очередь намерены в очередной раз поднять в сенате вопрос о прямых выплатах налогоплательщикам в размере 2 тыс. долларов на человека.

Накануне о своем намерении выступить против утверждения итогов голосования выборщиков конгрессом США 6 января объявили 11 сенаторов-республиканцев. По их словам, они намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов.

31 декабря сообщалось, что на такой шаг готовы пойти 140 республиканцев в палате представителей и несколько в сенате. Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Джош Холи также намерен на этом заседании выступить против итогов голосования выборщиков.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал сенаторов-республиканцев бороться за оспаривание итогов выборов главы государства.

В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Нынешний хозяин Белого дома убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

15 декабря избранный президент США Джо Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. За кандидата от демократов проголосовали 306 выборщиков, Трамп получил 232 голоса.