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Житель Екатеринбурга выбил стекло своего авто ради проезда «скорой»

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В Екатеринбурге владелец иномарки разбил стекло собственной машины, чтобы дать проехать машине скорой помощи. Видеозапись случившегося опубликована в группе «Инцидент-Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Как сообщает РЕН ТВ, «скорая» пыталась подъехать на вызов мимо припаркованных у жилого комплекса «Рассветный» машин и уперлась в Hyundai Sonata. Автомобиль был заведен, но за рулем никого не было.

Вскоре появился владелец машины, который попытался открыть дверь авто, но ее заклинило. Тогда мужчина, решил разбить стекло водительской двери. «Двери заклинило. Просто я ее сегодня помыл, видимо из-за этого», — уточнил владелец машины.

Затем мужчина сел за руль и отъехал, пропустив вперед машину скорой помощи.

30 декабря сообщалось, что житель Свердловской области угнал машину скорой помощи, прибывшую к пожилой женщине. Инцидент произошел в селе Новоалексеевка.

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