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Ученые предупредили о новой смертельной болезни

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Роспотребнадзор отслеживает все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний в мире, включая информацию о появлении в Конго новой смертельно опасной «Болезни Х». «Информации пока недостаточно для того, чтобы сделать предположения о контагиозности и летальности данной инфекции, и тем более, о рисках возникновения вспышек, но угрозу не стоит недооценивать», — отметили в пресс-службе.

3 января сообщалось, что микробиолог из Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

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