Автомобиль перевернулся в результате аварии на МКАД

Авария произошла в воскресенье на 53 километре МКАД в районе Сколковского шоссе. Об этом 3 января в своем Telegram-канале сообщает департамент транспорта Москвы.

В результате аварии один из автомобилей перевернулся. Информация о пострадавших уточняется.

«На месте работают оперативные службы. Движение затруднено по внешней стороне на 2,3 км», — уточнили в дептрансе.

30 декабря один человек погиб и один пострадал в результате столкновения четырех автомобилей на МКАД в Москве, ведется расследование.