Автомобиль перевернулся в результате аварии на МКАД
Авария произошла в воскресенье на 53 километре МКАД в районе Сколковского шоссе. Об этом 3 января в своем Telegram-канале сообщает департамент транспорта Москвы.
В результате аварии один из автомобилей перевернулся. Информация о пострадавших уточняется.
«На месте работают оперативные службы. Движение затруднено по внешней стороне на 2,3 км», — уточнили в дептрансе.
30 декабря один человек погиб и один пострадал в результате столкновения четырех автомобилей на МКАД в Москве, ведется расследование.