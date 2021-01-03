Эксперты признали 2020 год одним из самых безопасных для гражданской авиации

Авиационный ресурс Aviation Safety Network (ASN), который отслеживает авиационные происшествия по всему миру, проанализировал итоги 2020 года и признал его одним из самых безопасных в истории гражданской авиации. Результаты исследования ASN опубликованы 2 января в Twitter.

Всего за год в мире произошло восемь авиакатастроф, в которых погибли 314 пассажиров и один человек на земле.

Крупнейшей из них признано крушение 8 января сбитого при взлете в Тегеране украинского Boeing-737, когда погибли 176 человек. На втором месте эксперты выделяют катастрофу А320 в Карачи 22 мая. Тогда погибли 97 человек в самолете и один на земле.

Как отмечает ASN, в 2020 году из-за пандемии количество выполняемых рейсов сократилось примерно на 50% и приблизилось к показателям 1999 года. В тот же год в мире произошло 43 авиакатастрофы.

В 2019 году авиакатастрофы унесли жизни 283 человек, а в 2018-м – 556 человек. Самым же безопасным в истории признан 2017 год, когда погибло 44 пассажира и члена экипажа, и еще 35 человек на земле.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» рейса Тегеран–Киев потерпел крушение утром 8 января через несколько минут после вылета. Погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров.

Согласно расследованию Ирана, трагедия произошла из-за человеческого фактора и ошибки в настройке одного из комплексов ПВО, в результате чего после вылета украинского самолета из аэропорта по нему были выпущены две ракеты.

30 июля стало известно, что Тегеран согласился выплатить компенсации за сбитый пассажирский самолет. Иранские власти сначала отрицали свою ответственность, но позднее все же признали ее.