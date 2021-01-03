Очевидцы в Санкт-Петербурге сообщили о появившемся из-под земли огне
Очевидцы сообщили о звуках хлопков и появившихся из-под земли языках пламени в Санкт-Петербурге.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Садовая и Думская. Пользователи назвали огонь «прорывающимся адом».
Как пояснили в Ленэнерго, предварительной причиной инцидента является короткое замыкание, возникшее в силовом кабеле. Специалисты Петербургаз прибыли на место происшествия, однако утечки газа не зафиксировали. В ближайшее время окрестности изучат работники Ленэнерго, сообщает РЕН ТВ.