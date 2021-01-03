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Аэропорт Ставрополя не смог принять часть рейсов из-за тумана

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Следующие в Ставрополь самолеты в воскресенье из-за тумана были вынуждены совершать посадку в аэропорту «Минеральные Воды». Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта «Ставрополь».

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В частности, в аэропорту «Минеральные Воды» совершили посадку самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» (три рейса из Москвы), «Победа» (рейс из Санкт-Петербурга), «Ютэйр» (рейс из Москвы).

Кроме этого, еще один рейс «Аэрофлота» в Москву был отменен и совмещен с другим рейсом компании.

Вылет самолетов в обратном направлении также будет осуществляться из аэропорта «Минеральные Воды». Согласно онлайн-табло, все такие рейсы выполняются с задержкой.

Ранее в этот же день стало известно, что в московских аэропортах задерживаются авиарейсы из-за погодных условий.

Накануне столичный регион накрыл снегопад. В итоге десятки рейсов в различных воздушных гаванях Москвы были задержаны.

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