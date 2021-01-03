Названы самые популярные посты в Instagram в 2020 году

Аналитики перечислили самые популярные публикации, размещенные в социальной сети Instagram в 2020 году. Об этом сообщает портал Billboard.

Больше всего пользователей оценили фото футболиста Криштиану Роналду вместе с легендарным коллегой Диего Марадоной, скончавшимся в ноябре 2020 года. Поклонники поставили под фотографией почти 20 млн лайков.

На втором месте оказался пост на странице актера Чедвика Боузмана, в нем говорилось о смерти звезды от рака в возрасте 43 лет. Число отметок «нравится» превысило 19,1 млн.

Третьей по популярности стала публикация футболиста «Барселоны» Лионеля Месси, который, как и Роналду, выложил снимок с Марадоной. Запись оценили почти 16,4 млн раз.

Четвертое место занял снимок модели Кайли Дженнер, запечатлевшей бывшего возлюбленного Трэвиса Скотта и их общую дочь Сторми, фото собрало почти 16 млн лайков.

Топ-5 замкнул баскетболист Леброн Джеймс и его пост в память о спортсмене Коби Брайанте, который оценили 15,4 млн пользователей Сети.

Также в десятке самых популярных оказывалась исполнительница Ариана Гранде, а также вновь Криштиану Роналду и Кайли Дженнер.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на чей аккаунт в Instagram подписались 250 млн человек. По этому показателю его обходит только официальный аккаунт самой соцсети, на который подписано 382 млн пользователей.