Прямой эфир
Общество
Роспотребнадзор призвал не недооценивать угрозу новой «Болезни Х» из Конго
Происшествия
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Дагестане
Мир
Медведчук назвал заявления Минздрава Украины о российской вакцине трепом
Общество
Первые женщины-машинисты вышли на линию в московском метро
Общество
Псковский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя
Общество
Названы самые популярные песни у россиян в 2020 году
Мир
Оппозиция Британии потребовала ввести национальный карантин в течение 24 часов

Названы самые популярные посты в Instagram в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитики перечислили самые популярные публикации, размещенные в социальной сети Instagram в 2020 году. Об этом сообщает портал Billboard.

Детские неожиданности: обратим ли процесс инфантилизации западной поп-культуры
Кинематограф все больше ориентируется на самого невзыскательного зрителя

Больше всего пользователей оценили фото футболиста Криштиану Роналду вместе с легендарным коллегой Диего Марадоной, скончавшимся в ноябре 2020 года. Поклонники поставили под фотографией почти 20 млн лайков.

На втором месте оказался пост на странице актера Чедвика Боузмана, в нем говорилось о смерти звезды от рака в возрасте 43 лет. Число отметок «нравится» превысило 19,1 млн.

Третьей по популярности стала публикация футболиста «Барселоны» Лионеля Месси, который, как и Роналду, выложил снимок с Марадоной. Запись оценили почти 16,4 млн раз.

Четвертое место занял снимок модели Кайли Дженнер, запечатлевшей бывшего возлюбленного Трэвиса Скотта и их общую дочь Сторми, фото собрало почти 16 млн лайков.

Топ-5 замкнул баскетболист Леброн Джеймс и его пост в память о спортсмене Коби Брайанте, который оценили 15,4 млн пользователей Сети.

Также в десятке самых популярных оказывалась исполнительница Ариана Гранде, а также вновь Криштиану Роналду и Кайли Дженнер.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на чей аккаунт в Instagram подписались 250 млн человек. По этому показателю его обходит только официальный аккаунт самой соцсети, на который подписано 382 млн пользователей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020