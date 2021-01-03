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Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Дагестане

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Два легковых автомобиля столкнулись в Дагестане, в результате погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает РЕН ТВ.

«Крупное ДТП произошло на автодороге Урма — Леваши Карабудахкентского района Дагестана. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека», — отметил в правоохранительных органах региона.

Как уточняется, все погибшие были совершеннолетними. В настоящее время подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в воскресенье стало известно, что ДТП произошло также на 953-м км автодороги Р-257 «Енисей» в Туве. Семь человек скончались на месте, еще один умер по пути в больницу.

Позже в региональном Минздраве добавили, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Туве пострадали три человека, один из потерпевших находится в тяжелом состоянии.

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