Медведчук назвал заявления Минздрава Украины о российской вакцине трепом

Слова главного санитарного врача, заместителя главы минздрава Украины Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V» не имеют ничего общего с медициной. Об этом в воскресенье, 3 января, заявил глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Заявление главного санврача Украины, точнее, «недоразумения от медицины» Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, — это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан», — отметил Медведчук в заявлении, текст размещен на сайте его партии.

По словам политика, в настоящее время ни одна вакцина не прошла третью фазу испытаний. Ожидается, что это будет сделано к 2022 или 2023 году.

Ранее в воскресенье депутат Верховной рады Илья Кива также раскритиковал заявление Виктора Ляшко и заявил, что на Украине может увеличиться число летальных исходов.

Накануне Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

В ответ на это Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Таким образом, по его словам, все слухи и политические заявления о государственной регистрации в стране российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности.