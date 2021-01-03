Псковский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя, из-за которого без электроэнергии осталось более 20 тыс. жителей региона. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщается на сайте Кремля.

«Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас без электроэнергии остаются около 6 тыс. человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня.

В ночь с 1 на 2 января на Псковскую область обрушился сильный снегопад, в результате более 1 тыс. населенных пунктов в регионе остались без электричества из-за налипания мокрого снега на провода.

К аварийно-восстановительным работам были привлечены 73 бригады — 320 специалистов и 83 единицы спецтехники.

Ранее в воскресенье Ведерников заявил, что перебои с электричеством в Псковской области планируется полностью устранить за сутки.

Губернатор отмечал, что в Островский, Себежский и Струго-Красненский районы 3 января доставят дизельные генераторы.