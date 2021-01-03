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Норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации Nord Stream 2

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Норвежская компания отказалась от сертификации Nord Stream 2. DNV GL намерена прекратить все мероприяти по проверке трубопроводной системы, передает телеканал «Известия». По предварительному прогнозу российских специалистов, строительство газопровода завершится через 3–5 месяцев. За это время можно решить проблему, созданную Норвегией, а именно необходимо передать дела по сертификации фирме из РФ. Причиной поступка Норвегии стали американские санкции. Ранее в США приняли оборонный бюджет на 2021 год. Документ предполагает новые рестрикции против Nord Stream 2. Сенат одобрил проект, несмотря на вето Дональда Трампа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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