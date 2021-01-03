Спасатели ликвидировали лесной пожар в Туапсинском районе Кубани

Лесной пожар в Туапсинском районе на Кубани потушили. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 16:40 мск ликвидировано возгорание лесной подстилки в Туапсинском районе», — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что оперслужбы Краснодарского края третьи сутки борются с пожаром. На месте работают почти 250 человек. Сотрудникам МЧС удалось локализовать четыре очага из шести.

Подчеркивалось, что возгорания тушат в Сочи и Туапсинском районе. Огонь охватил более 1 тыс. кв. м. Ранее к тушению природного пожара в Сочи привлекли авиацию МЧС. В район возгорания вылетел вертолёт Ка-32.